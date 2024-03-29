İsrail Savaş Kabinesi'nde Netanyahu ve Gantz arasında tartışma yaşandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre dün yapılan toplantıda bir tarafta Netanyahu diğer yanda Gantz ve Eisenkot olmak üzere sert bir tartışma çıktı.

Haberde, kabine toplantısı sırasında Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası konusunda anlaşma yapılması için müzakerelerde görevli heyetin yetkilerinin genişletilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

Barnea'nın önerisinin Netanyahu tarafından reddedilmesi üzerine Gantz ve Eisenkot'un buna karşı çıktığı ve aralarında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edildi. "Gazze'de anlaşma önerisini Netanyahu reddetti" Haberi Görüntüle Gantz ve Eisenkot'un, "Bu müzakereler çok uzun süredir devam ediyor ve şimdi bitirmemiz gerekli. Eğer aktif bir çaba gösterseydik görüşmelerin ortasında olabilirdik, görüşmeler ilerlemedi çünkü sorumluluk alamadık." dediği kaydedildi.