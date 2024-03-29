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        Haberler Dünya İsrail Savaş Kabinesi'nde Netanyahu ve Gantz arasında tartışma yaşandı

        İsrail Savaş Kabinesi'nde Netanyahu ve Gantz arasında tartışma yaşandı

        İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nde Başbakan Binyamin Netanyahu ile kabinesi üyesi Benny Gantz ve Gadi Eisenkot arasında tartışma yaşandığı açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 14:46
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        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre dün yapılan toplantıda bir tarafta Netanyahu diğer yanda Gantz ve Eisenkot olmak üzere sert bir tartışma çıktı.

        Haberde, kabine toplantısı sırasında Mossad Başkanı David Barnea'nın Hamas ile esir takası konusunda anlaşma yapılması için müzakerelerde görevli heyetin yetkilerinin genişletilmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

        Barnea'nın önerisinin Netanyahu tarafından reddedilmesi üzerine Gantz ve Eisenkot'un buna karşı çıktığı ve aralarında şiddetli bir tartışma yaşandığı ifade edildi.

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        Gantz ve Eisenkot'un, "Bu müzakereler çok uzun süredir devam ediyor ve şimdi bitirmemiz gerekli. Eğer aktif bir çaba gösterseydik görüşmelerin ortasında olabilirdik, görüşmeler ilerlemedi çünkü sorumluluk alamadık." dediği kaydedildi.

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        Netanyahu ise "Zorlu müzakereler yürütüyoruz. Bu iş karmaşık. Hamas anlaşmaya varmakla ilgilenmiyor. Düşmana zayıflık belirtisi gösteremeyiz." ifadelerini kullanarak anlaşmaya yönelik öneriyi reddetti.

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        Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 18 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

        İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki İsrail heyetinin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

        Heyette, İsrail ordusunda kaçırılanlar ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti.

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