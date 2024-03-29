Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Sultanbeyli Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Sultanbeyli ile bizim aramızdaki bağ çok eskidir. Anadolu'nun dört bir yanından buraya gelen halkımız hep sahipsiz bırakıldı. Sultanbeyli bir dönem ülkemizdeki hak ve özgürlük gasplarının sembolü haline gelmişti. Vesayetçiler ve darbecilere eyvallah etmediğimiz için önümüze tuzaklar kuruldu.

"İSTANBUL KİMSENİN ATLAMA TAŞI DEĞİL"

İstanbul'da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi, maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Büyükşehir belediyesinin acaba Sultanbeyli'ye bir yatırımı oldu mu? Tam ileri diyor ama sen tam gaz geri gidiyorsun. Ulaşımıyla trafiği ile İstanbul içler acısı bir hale geldi. İstanbul'un yönetimi yarı zamanlı bir iş değildir. İstanbul'u yöneten kişi ya tatilde ya büyükelçilerle balıkta ya da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı peşinde. İstanbul kimsenin atlama taşı değil. Bu şehre zulüm yapılmasına izin vermeyeceğiz.

REKLAM "5 YILDA 650 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ" İstanbul'un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Sanki İstanbul deprem tehdidi ile karşı karşıya değilmiş gibi hareket etmekle bu tehlike ortadan kalkmıyor. Önümüzdeki 5 yılda tüm dayanıksız binalar yenilenecek. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü, inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacağız. Bavul bavul paralar bir yere götürülüyor. Nereye götürülüyor? DEM ile pazarlıkta, birilerini yemlemekte kullanılıyor. "RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU BİN KM'YE ÇIKARACAĞIZ" Emniyetteki arkadaşlara sordum. Aldığım rakam 40 bin kişi burada. İstanbul'un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiktir. Otobüs, metrobüsler olarak Sultanbeyli yeni bir döneme girecek. İstanbul tam bir çile haline geldi. Mevcut yönetim metro hatlarını bile yapamadı. Çekmeköy metrosunu durak sayılarını azaltarak açtılar. Bizim dönemimizde başlayan metro hatlarını bile ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Hafriyat alanına çevirdikleri metro alanlarını saymıyorum. İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız.