İstanbul baraj doluluk oranı son durum araştırılıyor. Barajlardaki doluluk oranları her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılıyor. İstanbul'da endişeleri yerini rahatlamaya bırakıyor, zira baraj doluluk oranları son derece olumlu bir seyir izliyor. İşte, İSKİ grafiği ile 27 Mart Çarşamba günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...