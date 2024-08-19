İstanbul'da baraj doluluk oranları giderek düşüyor. Kurak yaz, hızlı buharlaşma ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerle 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesinde olan su miktarı, yüzde 51'e kadar geriledi. Su seviyesi en yüksek Terkos, en düşük olarak da Alibey Barajı oldu. Peki, 19 Ağustos 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...