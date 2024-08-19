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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul barajları doluluk oranı nedir? 19 Ağustos 2024? Hangi barajda yüzde kaç su kaldı, barajlar ne durumda?

        İstanbul barajları alarm veriyor: Su seviyesi yüzde 51'e kadar geriledi! 19 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları

        Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle İstanbul'da baraj doluluk oranları hızla düşüyor. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, genel oran yüzde 51,36'aya kadar geriledi! Özellikle Alibey Barajı'nda yaşanan sert düşüş sonrasında atıklar gün yüzüne çıktı. Peki, 19 Ağustos 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? Hangi barajda, yüzde kaç su kaldı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 08:48 Güncelleme: 19.08.2024 - 08:48
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        İstanbul'da baraj doluluk oranları giderek düşüyor. Kurak yaz, hızlı buharlaşma ve bilinçsiz su tüketimi gibi nedenlerle 3 Ağustos 2024 tarihinde yüzde 57 seviyesinde olan su miktarı, yüzde 51'e kadar geriledi. Su seviyesi en yüksek Terkos, en düşük olarak da Alibey Barajı oldu. Peki, 19 Ağustos 2024 İstanbul barajlarında son durum nedir? İşte, detaylar...

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        19 AĞUSTOS 2024 İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

        Ömerli Barajı yüzde 53,14

        Terkos Barajı yüzde 65,24

        Büyükçekmece Gölü yüzde 49,66

        Darlık Barajı yüzde 55,43

        Alibey Barajı yüzde 17,4

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        Sazlıdere Barajı yüzde 52,16

        Kazandere Barajı yüzde 18.6

        Papuçdere yüzde 31.62

        Elmalı Barajı yüzde 59,17

        Istrancalar Barajı ise yüzde 33.43.

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        ALİBEY'DE SU SEVİYESİ AZALDI, ATIKLAR ORTAYA ÇIKTI

        Alibey Barajı ise doluluk oranı yüzde 17,4 ile İstanbul’un en kurak barajı oldu. Mağlova kemerinin büyük bir kısmının gün yüzüne çıktığı görüntüler havadan çekilen karelere yansıdı. Su seviyesi azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatalmış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı.

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