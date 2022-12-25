Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İstanbul Beylikdüzü'nde drift atan sürücüye 19 bin 115 lira ceza

İstanbul Beylikdüzü'nde drift atarak trafiktekilerin yüreğine ağızlarına getiren sürücüye ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücüsü gözaltına aldı ve 19 bin 115 lira ceza kesildi

İstanbul Beylikdüzü'nde drift atan sürücüye 19 bin 115 lira ceza
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde kavşakta drift atarak trafiği tehlikeye sokarken görüntülenen sürücü ve araç sahibine toplamda 19 bin 115 liralık ceza kesildi.

Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda geçen hafta otomobil sürücüsünün kavşakta drift atıp, trafiği tehlikeye soktuğu görüntülere yansıdı. Sürücü yol kenarında bekleyen bir kişiyi de aracına aldı. Bir süre daha drift yapan sürücü ardından oradan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, plaka bilgilerinden tespit ettiği sürücüsü gözaltına aldı.

DRİFT PAHALIYA PATLADI

Sürücüye; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 67/1-D 'drift' maddesinden 9 bin 125 lira, 36/3-A 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' maddesinden 3 bin 674 lira, 46/2-H 'Tek yönlü karayolunda ters istikamette seyretmek' maddesinden bin 823 lira, 73/A 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira, 30/1-B 'Görüşü engeller nitelikte süs, aksesuar vb. araçları kullanmak' maddesinden 427 lira, 47/1-D 'Yönetmelikte belirtilen kurallara uymamak' maddesinden 196 lira, araç sahibine de 36/3-A 'Sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak' maddesinden 3 bin 674 lira olmak üzere toplamda 19 bin 115 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yine sürücü hakkında trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi gereği adli işlem yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!
GÜNDEM Rus turist grubun kanyon gezintisi faciayla bitti!
Eski eşinin öldürdüğü Pelin, son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Eski eşinin öldürdüğü Pelin, son yolculuğuna ...
Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Tekirdağ'da kamyon ile otobüs çarpıştı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Büyük Kadın Buluşmasında konuştu
GÜNDEM Akşener 'Büyük Kadın Buluşması'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hasta ziyareti gerçekleştirdi
GÜNDEM Erdoğan ailesi hasta ziyaretinde bulundu
"Gezmeye" diye çıkan 2 liseliden haber yok!
GÜNDEM "Gezmeye" diye çıkan 2 liseliden haber yok!
Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgasında 1 kişi öldü! - Güncel haberler
GÜNDEM Kuzenlerin arazi kavgasında 1 kişi öldü!
Adıyaman'ın 3 köyünde kuduz paniği!
GÜNDEM Adıyaman'ın 3 köyünde kuduz paniği!
Son dakika haberi: İş insanı, yemek yediği akademisyen arkadaşını öldürdü!
GÜNDEM İş insanı, yemek yediği akademisyen arkadaşını ...
KABUS SÜRÜYOR! Son dakika haberi: İstanbul'da hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı!
GÜNDEM Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.