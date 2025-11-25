Habertürk
        İstanbul Boğazı sisle kapandı | Son dakika haberleri

        İstanbul Boğazı sisle kapandı

        İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:43 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:43
        İstanbul Boğazı sisle kapandı
        İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis böyle görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre görüş mesafesini yer yer düşüren ve Boğaz trafiğinde zaman zaman aksamalara neden olan sis bulutlarıyla megakent adeta beyaza büründü.

        GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

        İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.

        Şehrin birçok noktasında etkili olan sis bulutları nedeniyle kıyı şeridinde siluetler görünmez hâle geldi. Yoğun sis sabah saatlerinden itibaren yer yer etkisini sürdürürken, havadan dron ile çekilen görüntüler ise İstanbul Boğazı'nda kartpostallık manzaralar oluşturdu.

