        İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

        İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilecek 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Dandefuse, Efe Erdem Quintet, Füniküler, One Two Trio, Teselli ve Time Circle grupları hem festivalde konser verecek hem de Genç Caz+ albümünde yer alacak...

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 00:47 Güncelleme:
        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilecek 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında konser verecek ve Genç Caz+ albümünde yer alacak gruplar açıklandı. Bu yıl 24. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında festivalde yer alacak gruplar, 3 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Değerlendirme Konseri'yle belirlendi. Festivalde ve Genç Caz+ 26 albümünde Dandefuse, Efe Erdem Quintet, Füniküler, One Two Trio, Teselli ve Time Circle grupları yer alacak.

        Dandefuse
        33. İstanbul Caz Festivali’nde 2026’da İKSV’ye Yeni Sahne Partneri olarak destek veren Rönesans Gayrimenkul’ün katkılarıyla gerçekleştirilecek Genç Caz+’da yer alacak gruplar, 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Ataşehir Amfili Park ve İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yapılacak festivalin ücretsiz etkinliği Parklarda Caz konserlerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 26 albümü için müzik sektörünün değerli isimleriyle yakından çalışarak özgün eserlerinin stüdyo kayıtlarını yapma fırsatı bulacak. Albüm, kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan Universal Music Türkiye’nin işbirliğiyle ve İKSV Genç Sanatçı Fonu desteğiyle önümüzdeki sonbaharda yayımlanacak.

        Füniküler
        İstanbul Caz Festivali kapsamındaki Genç Caz+ programı, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen 28 yaş ve altındaki genç müzisyen toplulukların festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturmanın yanı sıra onları teşvik etmeyi, yönlendirmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor. Rönesans Gayrimenkul, 2026 yılında 33. İstanbul Caz Festivali ve 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yeni ve yenilikçi seslerin sahneye taşındığı farklı etkinlikleri desteklemeye yönelik Yeni Sahne Partnerliği kapsamında Genç Caz+ programına katkıda bulunuyor.

        Teselli
        2026 Genç Caz+ Seçici Kurulu’nda; müzisyen Selen Gülün, müzisyen Çağıl Kaya, müzisyen Nihal Saruhanlı, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, Genç Caz+ müzisyeni ve Aposto CEO’su Orhun Canca, yapımcı Sinan Sakızlı, Universal Music Türkiye Head of A&R Ateş Erkoç, müzisyen ve işletmeci Ali Ramiz Barut, müzisyen Volkan Öktem ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

        One Two Trio
        Genç Caz+ konserleri, geçen 24 yılda 100’ü aşkın genç müzisyen ve topluluğa dünyaca ünlü caz sanatçılarıyla aynı festivalde yer alma imkânı tanıdı. İstanbul Caz Festivali’nin ardından Genç Caz+ katılımcıları, başka festivallere de katılma ve Türkiye ile yurtdışındaki çeşitli caz kulüplerinde sahneye çıkma fırsatı buldu. Geçtiğimiz yıllarda Genç Caz+’ya katılan müzisyen ve topluluklar arasında Ozan Musluoğlu, Cem Tuncer, Gevende, İpek Dinç, Cihan Mürtezaoğlu, Büşra Kayıkçı, Batuhan Şallıel ve Anıl Şallıel, Ceren Temel, Çağrı Sertel, İstanbul West Side Collective ve Hakan Başar gibi isimler bulunuyor.

        "Hiçbir şeyi aceleye getirmeyeceğiz"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Maskenin Ardı: Solo Il Gala!
        İngiltere'den Hürmüz Boğazı'na ek askeri sevkiyat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
