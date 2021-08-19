Bu yıl 1-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28.İstanbul Caz Festivali, şehrin her yanını caz coşkusuyla sarmaya hazırlanıyor. 24 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda ve TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen festival, müzik dinlerken doğayla bağlantı kurabileceğiniz Parklarda Caz’dan, konserlerde tekrar bir arada olmanın daha anlamlı olduğunu hissettiren Festivalde #İstanbulBirSahne konserlerine, her yıl daha da güçlenerek ilerleyen ve genç müzisyenlerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleşen Genç Caz konserlerinden İKSV Alt Kat yürütücülüğünde farklı yaş gruplarına hazırlanan eğitici ve eğlenceli atölyelere İstanbul’da müzik dolu bir Eylül ayı yaşatacak.

Parklarda Caz

Festivalin yeşille cazı bir araya getiren Parklarda Caz konserleri her yaştan takipçisini İstanbul’un farklı parklarına davet edecek. Beş güne yayılarak İstanbul’un beş farklı parkında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserlerde yerli sahneden isimlerle Genç Caz gruplarının performanslarının yanı sıra Viyana esintilerini parklara taşıyacak Fainschmitz ile Amerikalı şarkıcı ve müzisyen Lucy Woodward sahnede olacak.

Parklarda Caz konserleri Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Habitat Parkı, Kadıköy Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda yeşillikler arasında düzenlenecek.

Kick the Switch

28. İstanbul Caz Festivali Genç Cazcılarını Belirledi

İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 19. kez düzenlenen Genç Caz konserleri için 14 Ağustos tarihinde Salon İKSV’de yapılan değerlendirme sonrasında seçilen isimler belli oldu. CAZCUZ, Deniz Akan Quartet, Gökhan Ulusoy Trio, Kick The Switch, Neffsazz isimli topluluk ve projeler 28. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde yer almaya hak kazandılar.

İBB, Kültür A.Ş. ve İstanbul Caz Festivali işbirliğiyle “Festivalde #İstanbulBirSahne”

Festivale bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür A.Ş.’nin katkılarıyla yeni bir ücretsiz etkinlikler serisi daha ekleniyor. İBB tarafından pandemi sebebiyle zor günler yaşayan müzisyenlere destek sağlamak ve İstanbulluların günlük yaşamlarıyla kesişecek, konserlerle tekrar buluşması amacıyla hayata geçirilen #İstanbulBirSahne'ye başvuranlar arasından seçilen 12 topluluk, festival süresince açıklanan tarihlerde Maçka Demokrasi Parkı’nda, Festivalde #İstanbulBirSahne etkinlikleri kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Parkta kurulacak sahnede düzenlenecek konserlere, ücretsiz çocuk ve aile atölyeleri ve etkinlikleri de eşlik edecek.

28. İstanbul Caz Festivali’nde “SALT 10. YIL ÖZEL ELEKTRO SAHNE”

Bilgi, kültür ve sanat üretimini desteklemek amacıyla Garanti BBVA tarafından 2011’de kurulan SALT, onuncu yılını İstanbul Caz Festivali kapsamında, 2 Eylül Perşembe akşamı Maçka Demokrasi Parkı’nda gerçekleştirilecek bir elektronik müzik konseriyle kutlayacak.

Lucy Woodward

Festival’de İKSV Alt Kat işbirliğiyle çocuklara ve ailelere yönelik yepyeni etkinlikler

Bu yıl festival kapsamında Parklarda Caz ve Festivalde #İstanbulBirSahne etkinliklerinde İKSV Alt Katkatkılarıyla, çocuklar ve ailelere yönelik atölye ve etkinlikler de düzenlenecek. İKSV bünyesinde, kültür-sanata erişim ve katılım imkanlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İKSV Alt Kat, festivalde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin değerli destekleriyle, “Caz, Caz, Caz” başlıklı çocuk atölyesi ile her yaştan müzikseverin katılımına açık “Cazı Dansla Hisset” etkinliğini gerçekleştirecek.