Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali bu yıl 30 yaşında. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7-18 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir program sunacak.

30. İstanbul Caz Festivali’nin afiş tasarımı Le Koko Collectif tarafından hazırlandı.

30. İstanbul Caz Festivali, 40’a yakın konserde usta isimlerden yeni keşiflere 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak. 11 gün boyunca festivalin konuğu olacak isimler arasında “Ho Hey” ve “Ophelia” gibi şarkılarıyla tanınan Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, kariyeri boyunca Herbie Hancock, Damon Albarn ve daha nice isme eşlik etmiş, Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve “çağdaş cazın en güzel seslerinden” Güney Kore’nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet yer alıyor.

Festival bu yıl merkezini Parkorman’a taşıyor. Morcheeba, Alfa Mist, Kovacs, Mammal Hands, Adamlar, Ekin Beril, Elif Sanchez, Mert Demir, Takeshi’s Cashew ve çok daha fazlası, trip-pop’tan funka, cazdan rocka Parkorman’da 3 güne yayılacak konserlerde festival içinde festival havası estirecek. Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesi de festivalin özel projelerinden.

Riff Cohen

Festivalin klasik mekânlarına bu yıl Parkorman’ın yanı sıra yeşillikler içindeki terasıyla Robert Kolej ekleniyor. Festivalin diğer konserlerine The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus ev sahipliği yapacak.

+1’li Gece Gezmesi, bu yıl da Kadıköy’ün sevilen 4 mekânı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverleri hareketli bir maratona çıkaracak. Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, bu yılki yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek. Festivalin müziği parklara yaydığı Beylikdüzü Yaşam Vadisi ve Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu’nda düzenlenecek ücretsiz Parklarda Caz konserlerine yine her yaştan izleyici davetli olacak.

Festival 2003 yılından bu yana düzenlediği Genç Caz+ konser serisiyle, 30 yaş altı amatör müzisyenlere sahnesinde yer açarken, 2021'den beri ise Mehmet Uluğ Fonu'nun desteğiyle genç müzisyenlerin ilk profesyonel albüm kayıtlarını yapmalarını sağlıyor. Genç Caz+ finalistleri aynı zamanda Parklarda Caz konserlerinde izleyiciyle buluşuyor.

Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu yıl Can Kozlu’ya

Can Kozlu

30. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü Türkiye’de caz davulculuğunun en önemli isimlerinden Can Kozlu’ya sunulacak.

Çocukluğundan itibaren müzik ile iç içe büyüyen Can Kozlu, lise yıllarındaki amatör müzik çalışmalarını takiben, Amerika’da Berklee College of Music’te müzik eğitimini tamamladı. Türkiye’ye döndüğünde Emin Fındıkoğlu, Onno Tunç, Tuna Ötenel, Aydın Esen, Şenova Ülker, Nükhet ve Neşet Ruacan gibi usta isimlerle kurduğu gruplarda yer aldı, Sezen Aksu, Nilüfer gibi pop yıldızlarıyla çalıştı. 1996’da Ali Perret ile Bilgi Üniversitesi Caz Performans Bölümü’nü kuran ve yüksek eğitim standartlarıyla öğrenciler yetiştiren Can Kozlu, bugüne kadar Türkiye’den pek çok önemli davulcuya ilham olmuş bir isim.



İstanbul Caz Festivali Parkorman’da:



Indie-Pop’tan Anadolu Funk’a yıldızlar geçidi:

Kovacs // Riff Cohen & Okay Temiz "The Ritual" // Takeshi's Cashew // Mert Demir

Parkorman, 8 Temmuz Cumartesi

Okay Temiz

Festival izleyicisini, yılın ilk Parkorman buluşmasında Kovacs, Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual”, Takeshi’s Cashew ve Mert Demir’den oluşan yıldız bir kadro bekliyor.

Etta James, Tina Turner, Betty Davis, Nina Simone, Shirley Bassey gibi efsanelerden aldığı ilhamla, derinlikli sesi ve katmanlı müziğiyle Sharon Kovacs, bugüne kadar Glastonbury ve Sziget gibi festivallerde yer aldı ve Robbie Williams gibi pop yıldızlarıyla aynı sahneyi paylaştı.

Kovacs’tan önce, ilk İstanbul Caz Festivali’nde de izleyicilerle buluşan, vurmalı çalgılardaki progresif vizyonuyla dünya çapında öncü kabul edilen Okay Temiz, özel bir prömiyerde sıradışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen ile sahneyi paylaşacak. Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” projesinin ilk kez dinleyici karşısına çıkacağı bu konserden önce de Anadolu funk, Krautrock, Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi’s Cashew sahnede olacak. Günün ilk konseri ise son dönemde özellikle Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla kendinden bahsettiren yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Demir’in olacak.

Trip-Hop, elektronik müzik ve cazla dolu bir gece

Morcheeba // Alfa Mist // Ekin Beril // Mammal Hands Parkorman, 9 Temmuz Pazar

Morcheeba

Yeni nesil virtüözlerle türler arası alternatif sesleri bir araya getireceği ikinci Parkorman buluşmasında Morcheeba, Alfa Mist, Mammal Hands ve Ekin Beril gibi isimler sahne alacak.

Trip-hop ve rock’a göz kırpan altyapıları Skye Edwards’ın R&B temelli derin vokalleriyle perçinleyen Morcheeba ile hip-hop’tan aldığı ilhamı merkezinde tutarak cazın farklı alt türleri arasında rahatlıkla gezinen Alfa Mist’in büyülü sahnesine bizleri Ekin Beril hazırlayacak. Loop tekniğiyle ürettiği müzikleri ve akapella videolarıyla ilk karşımıza çıktığı günden bu yana kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Ekin Beril öncesinde geceyi, elektronik, çağdaş, klasik, dünya müziği, folk ve cazdan beslenen Mammal Hands ısıtacak. Yenilikçi fikirleri notalara döken yeni nesil virtüözlerin yeteneklerine İstanbul’un en yeşil alanlarından biri olan Parkorman’da şahit olmak için daha iyi bir fırsat olamaz.

Indie-Rock’ın yıldız ekibi İstanbul’da

The Lumineers // Adamlar - Parkorman, 12 Temmuz Çarşamba

The Lumineers

Müzikseverler 12 Temmuz Çarşamba akşamı ise Colorado, Denver’ın müzik kulüplerinde başladıkları folk serüvenini tüm dünyaya aktarmayı başarabilen The Lumineers’i ve Türkiye’nin en gözde yeni nesil topluluklarından Adamlar’ı izlemek için Parkorman’da buluşacak.

The Lumineers, “Ho Hey” ile 2012’de yaptıkları başarılı çıkışın ardından Bruce Springsteen, Tom Waits, Bob Dylan ve Tom Petty gibi efsanelerden aldıkları ilhamla dünya çapında başarı kazandılar. Gülen yüzlerin ardındaki melankolik hikâyeleri anlatan, birer film senaryosu gibi işledikleri “Stubborn Love”, “Ophelia”, “Angela” ve “Cleopatra” gibi incelikli ve dokunaklı şarkılarıyla ciddi bir hayran kitlesine ulaşan grup, 10 yıl gibi kısa bir sürede modern folk türünün en büyük grupları arasında yerini sağlamlaştırdı. Konserde The Lumineers öncesinde izleyeceğimiz grup ise rock müzikle mizahı harmanlayan, içine biraz da ironi katan Adamlar olacak.

Boğaz semtlerinde İstanbul Caz Festivali esintileri

Festival, İstanbul Boğazı’na karşı caz dinlemek isteyen müzikseverleri Robert Kolej Konak Teras, The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus’a bekliyor.

Çağdaş cazın en güzel seslerinden Youn Sun Nah ile Robert Kolej bahçesinde bir gece

Robert Kolej - Konak Teras, 14 Temmuz Cuma

Youn Sun Nah

Modern insanın yaşamına dair mütevazı hikâyeler anlatan 2022 tarihli albümü Waking World ile müthiş yorumlar alan Youn Sun Nah Quartet, 14 Temmuz Cuma akşamı festivale ilk kez ev sahipliği yapacak Robert Kolej’in yeşillikler içindeki Konak Teras’ında izleyicilerle buluşuyor. Fransız Le Figaro gazetesinin övgüyle bahsettiği Youn Sun Nah Quartet, farklı müzik türlerine olan, yeteneği ve duru vokaliyle dikkat çekiyor. Güney Kore’de başlayıp Avrupa’ya açılan kariyeri boyunca, pop, rock ve caza çağdaş bir pencereden bakan bu çok yönlü müzisyen, aynı zamanda sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da adından söz ettiriyor.

Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara / The Marmara Esma Sultan Yalısı, 17 Temmuz Pazartesi

İleri görüşlülüğü ve zaman kavramını aşan müzikal vizyonuyla Afro-pop’a yeni bir pencere açan Fatoumata Diawara da festivalin konuklarından. 2011’deki güçlü çıkışını sağlayan Fatou ve 2018 tarihli Fenfo albümlerinde toplumsal sorunlara eğilirken aşk dolu pozitif fikirlerden ödün vermeyen Diawara, şarkılarında insanı en yalın hâliyle anlatıyor. Şarkılarını, Mali’nin resmi dili olan Bambaraca ile söyleyen Fatoumata Diawara; Herbie Hancock, Bobby Womack, Flea ve David Crosby gibi isimlerle sahneye çıkıp kayıtlara girmiş, Brit-pop efsanesi Blur’un solisti Damon Albarn’ın Africa Express projesinde de yer almıştı. Fatoumata Diawara, 17 Temmuz Pazartesi akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda izleyiciyle buluşacak.

Amerika’nın kalbinden Boğaz’a uzanan güçlü bir ses: Lizz Wright / Sultan Park Swissotel The Bosphorus, 18 Temmuz Salı

Elif Sanchez

Karanlık ve derin alto vokalindeki kusursuz teknikle duygu dolu şarkılar söyleyen Lizz Wright, şarkılarıyla Amerika’nın tarihine ışık tutuyor. Georgia’daki köklerine uygun gospel vokaliyle başladığı müzik kariyerine, doğduğu kıtanın tüm müziklerinden etkilenerek devam eden Wright; caz, folk ve Americana türlerini bir araya getirmesi ve sofistike vizyonuyla yıllar içinde türünün önemli solistlerinden biri oldu. Güneyli köklerine döndüğü Grace albümündeki birleştirici diliyle övgü alan Lizz Wright, festival dinleyicisiyle 18 Temmuz Salı akşamı Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus’ta Snoc Outdoor Furniture gösteri sponsorluğunda tanışacak. Müzik türleri arasında pürüzsüz geçişlerin yaşanacağı gecede Lizz Wright öncesinde, caz, flamenko ve Latin müziklerine vokaliyle hayat veren Elif Sanchez de sahnede olacak.

Binmeyen Kalmasın: Caz Vapuru Kalkıyor! / Kabataş İskelesi, 16 Temmuz Pazar

Flapper Swing

Festivalin ilgi gören etkinliklerinden Caz Vapuru bir kez daha izleyiciyi Boğaziçi’nde caz ve swing’le buluşturacak. 16 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Kabataş İskelesi’nden demir alıp Anadolu Kavağı’na kadar tüm Boğaz hattı boyunca seyredecek Caz Vapuru’nun konukları; cazın 1920’lerdeki altın çağına hayranlığıyla bilinen Norveçli Swing’it, otantik melodileri ve neşeli repertuvarıyla Flapper Swing ve ritmik müzikleri ile tanınan İstanbul’lu üflemeliler topluluğu Brassist olacak. Etkinlik Mastercard gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.

+1’li Gece Gezmesi Konserleri Kadıköy’de /Moda, Kadıköy (çeşitli mekanlar), 13 Temmuz Perşembe



Sababa 5

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi bu yıl da Kadıköy sokaklarında müzikseverlerin keyfine artı bir katarak müzik keşifleriyle dolu bir gece rotası sunuyor. 13 Temmuz Perşembe gecesi gerçekleşecek etkinlikte açıklanan ilk isimler, Türkçe alternatif popa şarkı yazarlığı penceresinden bakan Evdeki Saat, Akdenizli Arap müziğine progresif bir açıdan yaklaşan İsrailli beşli Sababa 5, Altın Palmiye Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk üç filmi Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak filmlerinden sahneleri doğaçlama besteleri ile yorumlayan Taşra Üçlemesi Caz Projesi, 2022’de üretimine hız veren indie-pop grubu The Flabbies ve Miles Davis’in Bitches Brew ve Herbie Hancock’un Mwandishi döneminden aldığı ilhamla üretimlerine devam eden dörtlü Another Bitches Brew oldu. Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’da gerçekleştirilecek etkinlik programında yer alacak diğer isimler de önümüzdeki ay açıklanacak.

Parklarda Caz konserleri

Parklarda Caz, müziği yine parklarda İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Festivalin tüm müzikseverlere ücretsiz sunduğu Parklarda Caz konserleri bu yıl kentin en büyük yeşil alanlarından Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatrosu ve Şişli Habitat Parkı’nda 9, 10 ve 16 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde yer alacak isimler arasında Anadolu funk, krautrock ve Afrobeat’i başarıyla harmanlarken progresif bir anlayışı imzası hâline getiren jam topluluğu Takeshi’s Cashew, Genç Caz+ finalistleri ve çok daha fazlası sahne alacak. Parklarda Caz etkinliklerinin tam programı Mayıs ayı sonunda açıklanacak.



Genç Caz+ konserleri ve albümü

Bu sene 21. yaşını kutlayacak olan Genç Caz+, Türkiye’de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen, 30 yaş altındaki genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform sağlıyor. Başvurular sonrasında belirlenecek müzisyen ve topluluklar, festivalde Parklarda Caz konserlerinde uluslararası sanatçılarla aynı sahneyi paylaşma imkânını yakalayarak daha sonra yayımlanacak Genç Caz+ albümünde yer alma hakkı kazanacak.

Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ve Sony Music Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Caz+ Albümü bu sene de devam ediyor. Genç Caz+ konserlerine seçilecek toplulukların birer özgün eseri, dijital platformlarda yayımlanacak olan bu albümde yer alacak. 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu desteği ile albüm projesinin gerçekleşmesinin yanı sıra, genç, yetenekli, umut vadeden müzisyenlerin yaratıcılık ve kariyer gelişimleri desteklenecek ve Türkiye’den dünyaya seslerini duyurmaları sağlanacak.

Bu sene Genç Caz+ Seçici Kurulu’nda müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Ogün Sanlısoy, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer alıyor.

Genç Caz+ için son başvuru tarihi 24 Nisan Pazartesi. Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org

Kovacs

Festival biletleri

Lale Kart üyeleri için öncelikli satışlar: 20-23 Mart 10.30

Genel satış: 24 Mart Cuma 10.30

30. İstanbul Caz Festivali biletleri, tüm Garanti BBVA kredi kartları ile %10 indirimli satın alınabilecek, kampanya 24 Mart’taki genel satışlarla başlayacak.

Öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

Festival biletleri: Avantajlı dönem fiyatlarıyla, passo.com.tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende satış noktaları ve İKSV ana gişede (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası)

Ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org