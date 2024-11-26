İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 169 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen kalabalık, kendilerine engel olan polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Olaylarda 160'ı kadın olmak üzere 169 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:37 facebook

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