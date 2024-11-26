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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 169 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 169 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, izinsiz şekilde Taksim'e yürümek isteyen kalabalık, kendilerine engel olan polise biber gazı ve sprey boya sıktı. Olaylarda 160'ı kadın olmak üzere 169 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:37
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        İzinsiz yürüyüşe 169 gözaltı
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        İstanbul Valiliği, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında her türlü eylem ve yürüyüşü yasakladı.

        DHA'nın haberine göre kalabalık bir grup Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekipleri, valilik kararı doğrultusunda meydana çıkacak bütün güzergahları kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        Polisin çağrı ve uyarılarına dikkate almayan bir grup Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis ve kalabalık arasında arbede yaşandı. Kalabalığın içinden bir grup polise biber gazı ve sprey boyalarla saldırdı.

        Yaşanan olaylarda 160 kadın, 9 erkek toplam 169 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

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