İstanbul'da 2 asırlık caminin kurşun plakaları çalındı

İstanbul'da 196 yıllık caminin kubbesindeki kurşun plakalar, 2 hafta içinde parça parça çalındı

Olay, geçen günlerde Üsküdar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1826 yılında ibadete açılan Defterdar Tahir Efendi Camii'nin kubbeleri üzerinde bulunan kurşun plakalar çalındı.

Yapımının tamamlandığı dönemde deniz kenarına yakın olduğu gerekçesiyle Harem İskele Camii olarak da bilinen caminin kurşun levhalarını almak için 2 gün önce hırsızlar yeniden geldi. Şüpheliler, kurşun plakaların bir kısmını daha parçalayarak çaldı. Hırsızlık esnasında kubbeler de zarar gördü. Hırsızlık olayı çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.