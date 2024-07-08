İstanbul'da 20 milyonluk operasyon: 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi
İstanbul'da, bir depoya düzenlenen baskında piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ürünlerin üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Başakşehir'deki bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Depodaki aramada, bazı ünlü markalara ait dolumu tamamlanmış değeri 20 milyon lirayı bulan 31 bin 760 şişe parfüm, 309 bin 815 boş kutu ile kapaklar ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda el konulan taklit parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.