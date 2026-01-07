Habertürk
        İstanbul'da 216 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        İstanbul'da 216 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kütahya polisi, çeşitli suçlardan hakkında 216 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü İstanbul'da yakaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 02:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 02:57
        216 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü Mine U'nun (29), İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir adreste saklandığını belirledi.

        Eve baskın düzenleyen ekipler, 232 suç kaydı bulunan firari hükümlüyü yakaladı. AA'nın haberine göre Mine U'nun, 209 "hırsızlık", 16 "konut dokunulmazlığı ihlali", 3 "yağma", 3 "mala zarar verme" ve "basit yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu bildirildi.

        Çeşitli illerde kapı kilidinin dilini açma yöntemiyle çok sayıda evden hırsızlık yaptığı öğrenilen hükümlünün, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        Kadıköy'de dev dalgaların çarptığı 3 yüzücü kayalıklara düştü; bacakları kırıldı

        Kadıköy Caddebostan Sahili'nde 4 Mart'ta denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. (DHA)

