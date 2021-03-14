14 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Büyükçekmece, Esenyurt, Maltepe, Pendik, Sultangazi'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 14 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları...

14 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Yavuz Sultan Selim Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.03.2021 06:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Abdurrahman Gazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 14.03.2021 09:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.03.2021 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.