İstanbul'da 46 okul daha açılıyor

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, 2025-2026 eğitim öğretim yılına 46 yeni okulla merhaba diyecek. Yapım ve restorasyon süreçleri tamamlanan bu okulların açılmasıyla birlikte on binlerce öğrenci eğitimlerine yeni okullarında devam edecek.

Açıklamada, 23 farklı ilçede inşa edilen okullardan 34’ünün yeni yapılırken, 12’sinin güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirildiği ve eğitim öğretime tekrar kazandırıldığı; bu okullardan 17’sinin ilkokul, 8’inin ortaokul, 16’sının lise, 3’ünün anaokulu ve 2’sinin halk eğitim merkezi olduğu belirtildi.

"İSTANBUL’DA EĞİTİM VEREN OKULLARIN TAMAMI DEPREME DAYANIKLI"

İstanbul Proje Koordinasyon Başkanlığı (İPKB), Kocaeli’nde meydana gelen 1999 depreminin ardından İstanbul’daki kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla 2006 yılında kuruldu. Bu tarihte başlanan çalışmalar kapsamında, 1999 depreminden önce yapılan 1530 okul, tüm kamu binalarıyla birlikte depreme dayanıklılık konusunda incelendi.

Yapılan incelemelerde bu okullardan 1336’sının riskli olduğu tespit edildi; 359’u yıkılıp yeniden yapıldı, 816’sı güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirildi. Öte yandan 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürerken, 100 okulun ihale süreçleri devam ediyor.