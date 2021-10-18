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İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi

İstanbul Avcılar'da 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin yaptığı incelemenin ardından bina tahliye edildi

İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
İstanbul'da balkon çöktü, bina tahliye edildi
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İHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir apartman dairesinin balkonu çöktü.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi.

Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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