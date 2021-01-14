İstanbul'da barajlar doluyor! Yüzde 27'ye ulaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İstanbul'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar, barajları da doldurmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 19'lar seviyelerine gerileyen doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 27'ye ulaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, barajları da doldurmaya başladı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de son yağışlarla birlikte barajlarda alarm seviyesi şimdilik sona erdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, 14 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 26,92'ye ulaştı. Ancak bu seviye halen son 8 yılın en düşük seviyesi. 2014 yılında barajların doluluk oranı yüzde 34,11 olmuştu.

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 14, 2021

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ise şöyle oluştu:

Ömerli: % 21,63

Papuçdere: % 14,92

Sazlıdere: % 7,67

Büyükçekmece: % 27,41

Alibey: % 37,11

Terkos: % 30,20

Kazandere: % 29,85

Elmalı: % 30,45

Darlık: % 47,16

Istırancalar: % 97,39

YARINDAN İTİBAREN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren beklenen ve 4 gün sürmesi beklenen kar yağışının barajların doluluk oranını artırması bekleniyor.