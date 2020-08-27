AA

İlçede bir bilye fabrikasından henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikadaki 2 kişi başından hafif şekilde yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikada yoğun duman oluşurken, iş yerinin bir duvarı da yıkıldı.

AA'nın haberine göre, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye geldi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin fabrika içindeki dumanı tahliye etme çalışmaları sürerken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.