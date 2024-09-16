İstanbul'da bugün ve yarın hava nasıl? 16-17 Eylül İstanbul hava durumu
İstanbul sabah saatlerine yağışla başladı. Sonbaharın gelişini hissetmeye başlayan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı; bazı yerlere su bastı ve trafikte uzun kuyruklar oluştu. Peki bugün ve yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, 16-17 Eylül 2024 İstanbul hava durumu...
İstanbul, Pazartesi gününe yağışlı hava ve kapalı bir gökyüzü ile başladı. Meteoroloji vatandaşları gök görültülü sağanak yağış için uyardı. Şimdi, 20 milyon megakentli günün devamında ve yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, 16-17 Eylül İstanbul hava durumu...
İSTANBUL'DA 16 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul, yaz mevsiminden sonbahar mevsimine keskin bir geçiş yaptı. Bugün İstanbul'da hava 22 ile 27 derece arasında değişecek ancak hava bulutlu olacak. Meteoroloji saat 12.00 ile 18.00 arasında gök gürültülü sağanak konusunda vatandaşları uyarıyor.
Nem oranı da sıcaklıklarla paralel bir şekilde düşse de etkisini hissettirmeye devam ediyor. 16 Eylül günü nem oranı yüzde 54 ile 73 arasında değişiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, İstanbul, Çanakkale, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğu kesimleri, Niğde'nin güneyi ve Kayseri'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.