İstanbul'da Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

İstanbul'da, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı nedeniyle İstanbul Valiliği'nce Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi.
ANITA ÇELENK BIRAKILDI
AA'da yer alan habere göre İstanbul Valiliği'nce düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katılarak, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
Törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Taksim'de düzenlenen tören sonrası İstanbul Valiliği'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tebrikleri kabul etti.
Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı.
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