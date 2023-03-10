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İstanbul'da DEAŞ'a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da Whatsapp üzerinden grup açıp silahlı terör örgütü DEAŞ'a para toplayarak örgüte finansman sağladıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ'a para toplayan 7 şüpheli gözaltına alındı
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İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal mesajlaşma programı Whatsapp üzerinden grup açıldığı, bu grupta Suriye'de bulunan HOL kampındaki silahlı terör örgütü DEAŞ mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplama faaliyetlerinin olduğu tespit edildi.


Örgüte finansman sağladıkları belirlenen 7 şüphelinin bu grupta para topladığı, ayrıca şüphelilerden birinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği aktarıldı. Ayrıca, şüphelilerin HTS kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören şahısla görüşme kayıtlarının olduğu da belirtildi.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Banka hesap hareketlerinde örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu da belirlenen 7 şüpheliye yönelik Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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