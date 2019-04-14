İstanbul'da dolu sürprizi

Dolu yağışı özellikle Kadıköy, Maltepe ve Ümraniye'de yer yer etkili oldu. DHA'nın haberine göre, yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü.

İŞ YERLERİNİ SU BASTI



Etkili olan yağışın ardından Kadıköy, Göztepe'de bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri içeriye dolan suları tahliye etti.



HASTANENİN ACİL SERVİSİNİ SU BASTI



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisini etkili olan dolu yağışının ardından su bastı. Edinilen bilgiye göre saat 10.00 sırlarında yolda biriken su acil servisinin içine dolmaya başladı. Acil Servisin hasta kayıt ve bekleme salonunu su basması sonrası hastalar ve yakınları bahçeye çıkarıldı. Hastanenin temizlik işçileri suyu paspaslarla tahliye etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su tahliye edildi.