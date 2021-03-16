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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 52 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 4 ilçede 'torbacı' operasyonu: 40 gözaltı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 52 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, Sultangazi merkezli olarak Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleriyle helikopterin de destek verdiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Drone ile keşif yapılırken, narkotik köpekleriyle de adreslerde arama gerçekleştirildi. Zanlılar emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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