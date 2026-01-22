Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık İstanbul'da geçen yıl 450 bin kişiye kanser taraması yapıldı | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da geçen yıl 450 bin kişiye kanser taraması yapıldı

        İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca 2025'te kent genelinde 450 bin kişiye ücretsiz kanser taraması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 09:53 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da geçen yıl 450 bin kişiye kanser taraması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sağlık Bakanlığının Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile 23 farklı noktada bulunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak kanser taramaları hizmeti veriliyor.

        Taramalar, meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanser gruplarında yapılıyor.

        Meme kanseri 40-69 yaş aralığındaki kadınlarda 2 yılda bir mamografi çekimiyle, rahim ağzı kanseri 30-65 yaş aralığındaki kadınlarda 5 yılda bir HPV-DNA testiyle, kolorektal kanserler ise 50-70 yaş aralığındaki kadınlarda ve erkeklerde 2 yılda bir dışkıda gizli kan testiyle (GGK) uygulanıyor.

        İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 201 farklı ülkeden gelen vatandaşlara sağlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında altyapının güçlendirildiği, personel sayısının artırıldığı ve nitelikli insan kaynağının sisteme kazandırıldığı kentte üst düzey sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Güner, uzman hekimlerle kentte gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

        Güner, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verildiğini, hastalanmadan önce risklerin tespit edilmesinin hedeflendiğini, bu nedenle birinci basamak sağlık hizmetlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

        2018'DEN BU YANA 2 MİLYON KİŞİYE KANSER TARAMASI YAPILDI

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde yürütülen "Koruyan, Üreten ve Geliştiren Sağlık Modeli" sayesinde sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı'nın inşa edilmeye çalışıldığını vurgulayan Güner, bu model doğrultusunda özellikle kanser taramalarına ağırlık verildiğine işaret etti.

        Güner, kolon, rahim ağzı ve meme kanseri olmak üzere 3 farklı alanda düzenli taramaların İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını ve tarama sonucunda riskli bulunan kişilerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ileri düzey uzman hekimler tarafından planlandığını anlattı.

        REKLAM

        Bu yıl hayata geçirilen yapay zeka destekli sistemler sayesinde uygun hastanın uygun hekime yönlendirildiğini dile getiren Güner, "İstanbul'da 2018 yılından bu yana yaklaşık 2 milyon kişiye tarama yapıldı. Bu taramalar sonucunda yaklaşık 9 bin erken tanı konuldu" dedi.

        Güner, erken tanı sayesinde ağır tedavilere gerek kalmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Kişiler herhangi bir şikayet yaşamadan taramaya geliyor. Risk erken aşamada tespit edildiği için kemoterapi veya radyoterapiye gerek kalmadan, basit cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuşabiliyor. 2025 yılı taramalar açısından son derece verimli geçti. İstanbul'da 2025'te 450 bin kanser taraması yapıldı. Bu taramalar sayesinde hiçbir kanser şüphesi olmayan yaklaşık 1000 kişide erken evrede kanser tespit edildi ve tedavileri planladık."

        Birinci basamak sağlık hizmetlerinde vatandaşlara doğrudan ulaşıldığını vurgulayan Güner, 2025'in ana mottosunun "vatandaş başvurmadan vatandaşın yanına gitmek" olduğunu, bu kapsamda aile hekimlerinin bireyleri tek tek arayarak kanser taramaları, çocukluk çağı aşıları, otizm taramaları ve toplu kan taramaları için davet ettiğini söyledi.

        Doç. Dr. Güner, erken teşhisin yalnızca bireyin değil, ailesinin ve yakın çevresinin de yaşam kalitesini koruduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltildi
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        "İlk 24'te olacağız diye tahmin ediyorum!"
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Eski sevgilisi gözaltına alındı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Yeni görüntüler paylaşıldı
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler