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        Haberler Sağlık İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğu otizm spektrum bozukluğu açısından taradıklarını, aile hekimlerinin 4 bin 900'ünü "riskli" olarak değerlendirdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:29
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        İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı
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        Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

        "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi. 20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımız, erken tanı için muayeneler yaparak çocuklarımızı eğitime yönlendiriyor."

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