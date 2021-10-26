İstanbul'da gıda denetimi seferbirliği

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Gıda Denetim Seferberliği" çerçevesinde bakan yardımcısı Akif Özkaldı'nın katılımıyla İstanbul'daki işletmeler denetlendi.

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde uygulanan Gıda Denetim Seferberliği ile 28 Ekim'e kadar 720 bin işletmenin denetlenmesi hedefleniyor. Denetim çalışmalarında 7 bin 300 gıda denetim personeli görev yapıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı da katıldı.

Özkaldı İstanbul'da bir et işleme tesisine yapılan denetim sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temel hedeflerinin tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olduğunu söyledi.

Söz konusu hedef doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Özkaldı, şunları kaydetti:

"Bu hedef doğrultusunda tarladan, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin bütün aşamalarında denetimlerimizi yılın her gününde şu anda İstanbul il müdürümüz, ilçe müdürümüz ve ekibiyle birlikte yaptığımız gibi aralıksız hız kesmeden yapıyoruz. Gıda denetimlerimiz konusunda genel bilgi verecek olursak ülke sathında toplam 7 bin 300 kontrol görevlisiyle bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz.41 kamu, 104 özel laboratuvarda buralardan aldığımız numunelerin uygun olup uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz."

Özkaldı, İstanbul'da, gıda denetimleri konusunda çok güçlü bir altyapıya sahip olduklarına dikkati çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"760 adet kontrol görevlisiyle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir kamu gıda kontrol laboratuvarı, 29 da özel laboratuvar var. Bütün bu analizleri kamu özel birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde gıda üretim, gıda satış, toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 720 binin üzerinde tesis var. İstanbul ilinde de ise bu rakam 126 bin.

Türkiye'de denetimler konusunda neler yaptık? Bir bakacak olursak 2019 yılında 1 milyon 216 bin denetim yapmışız. 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon 357 bin denetim gerçekleştirdik. İstanbul'a baktığımızda 2019 yılında 226 bin 384, 2020'de pandemiye rağmen 217 bin 538 denetim yapıldı. Bu sene 2021 yılında, bugün itibariyle 191 bin 795 oldu. Tabii ki sene sonuna kadar inşallah geçen seneki yaptığımız denetimleri aşıyor olacağız. Vatandaşlarımızın güvenilir gıda temini için pandemi sürecindeki tüm zorluklara rağmen bu denetim çalışmalarımız devam edecektir."

Çalışmaların 7/24 esasına göre sürdürüldüğünü belirten Özkaldı, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Biliyorsunuz Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı var. Herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde bu hattı vatandaşlarımız arayabilir. Ayrıca bir de WhatsApp hattımız var 0501 174 0 174. Vatandaşlarımız WhatsApp'tan uygunsuzluğu bildirmek suretiyle bizlere bu konuda yardımcı olabilirler." dedi.

Özkaldı, uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmeye karşı ağır yaptırımların olduğuna vurgu yaparak, "Uygusuzluk tespit edildiğinde 50 bin liradan 2 milyon liraya varan idari para cezası var. Hatta gerekiyorsa hapis cezası, gıda sektörü faaliyetlerinden tamamen men olmak üzere ağırlaştırılmış cezalar var.Biz tabii ki 7/24, 365 gün yapıyoruz ama bu hafta bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bütün denetim ekibiyle birlikte bir seferberlik başlattık. 25-28 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca sıkı denetimler yapacağız. İstanbul ili özelinde 760 kontrol görevlisiyle 39 ilçede titizlikle bu gıda denetim seferberliği devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da denetim sonrasında yaptığı açıklamada "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Toplumda biraz daha farkındalık yaratmak adına sayın bakanımızın emriyle böyle bir seferberliğe başladık." dedi.

Karaca, denetim kapsamında ürünün bütün süreçlerinin incelendiğini belirterek, "Bütün aşamaları kontrol ediyoruz. Ham madde kabul ünitesindeki duruma, soğuk hava deposundaki etlerin nereden geldiğine, genel sağlık raporuyla gelip gelmediğine, ne kadar geldiğine ve depolama kısmının uygunluğuna, hangi süreçleri izliyorlarsa, ürünle birlikte en son çıkışa kadar bütün aşamalarını kontrol ediyoruz." dedi.