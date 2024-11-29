Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

AA'da yer alan habere göre kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.