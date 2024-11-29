İstanbul'da göçük! 1 işçi enkaz altında
İstanbul Güngören'de yıkım esnasında kısmen çöken binada 2 işçi göçük altında kaldı. Bölgeye gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. İşçilerden birinin kurtarıldığı kaydedildi
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
AA'da yer alan habere göre kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.