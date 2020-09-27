İHA

Olay 00.30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Rumeli Hisarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir sahil kenarında bulunan bir balıkçıda iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sonrası taraflar dışarı çıkarak sahile geçti. Burada devam eden tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. İsmi öğrenilemeyen kişi tarafından açılan ateş sonucu Aydın R. Sahilde kanlar içinde yere yığıldı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan Aydın A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.