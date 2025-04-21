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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! Değeri: 400 milyon TL! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu! Değeri: 400 milyon TL!

        İstanbul'da, yurt dışından yasa dışı yollarla getirdikleri ilaçları el altından satmaya çalışan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken 400 milyon lira değerinde ilaç ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:55
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        İstanbul'da kaçak ilaç! Değeri: 400 milyon TL!
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        İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla ilaç kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı.

        Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışından ülkeye ilaç soktuklarını, bu ilaçların ise merdiven altı yerlerde tutulduğunu, buralardan piyasaya sürüldüğünü saptadı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre çalışmaların ardından Fatih ve Ümraniye ilçelerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi.

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        256 BİN ADET KANSER İLACI ELE GEÇİRİLDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ilaçlar arasında ithalatı yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlarında olduğu tespit edildi.

        3 GÖZALTI, 2 TUTUKLAMA

        Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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