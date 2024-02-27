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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kadın cinayeti! 35 yaşındaki Sevilay Karlı, eski eşi tarafından öldürüldü - Son dakika haberi

        İstanbul'da kadın cinayeti! Eski eşini sokakta öldürdü!

        İstanbul Pendik'te yaşayan 35 yaşındaki Sevilay Karlı, 5 ay önce boşandığı eski kocası Ümit Karlı tarafından 13 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra Ümit Karlı gözaltına alındı. Karlı'nın üç çocuk annesi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:57 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:57
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        İstanbul'da kadın cinayeti! Eski eşini sokakta öldürdü!
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        İstanbul Pendik'te, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir hastanede çalışan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 43 yaşındaki Ümit Karlı'dan 5 ay önce boşandı.

        ÇOCUKLARIN VELÂYETİ BABAYA VERİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre mahkeme ise çocukların velayetini Ümit Karlı'ya verdi. İddiaya göre, Sevilay Karlı dün boşandığı kocasının evine çocuklarını almak için erkek arkadaşıyla birlikte gitti.

        13 KEZ BIÇAKLADI

        Bunun üzerine Ümit Karlı, "Çocuklarım varken bu adamı eve alma" dedi. Yaşanan tartışma sonrası genç kadın çocuklarını da alarak Pendik'teki evine gitti. Ümit Karlı, Güzelyalı Köprüsü'nde önünü kestiği eski eşi Sevilay Karlı'yı 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Olaydan sonra Ümit Karlı, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        "SEVGİLİNİ EVE ALMA DEDİM"

        Ümit Karlı ifadesinde, "Akrabam da olan Sevilay'dan 5 ay önce boşandık. 3 çocuğumuz var. Velayetleri de bende. Dün akşam çocukları almak için sevgilisiyle birlikte geldi. Ben de kendisini çocuklarım varken sevgilini eve alma diye uyardım. Ancak beni dinlemedi. Tartıştıktan sonra çocukları alıp gitti. Sabah evinin önünde bekledim. İşe gitmek için çıkınca tekrar konuşmak istedim. Ancak beni dinlemedi. O an kendimi kaybettim ve bıçağı rastgele saplamaya başladım" dediği öğrenildi.

        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ"

        13 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sevilay Karlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eski eşi Ümit Karlı ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevilay Karlı'nın çocukların velayeti karşısında anlaşmalı olarak boşanmayı kabul eden eski eşi Ümit Karlı tarafından ölümle tehdit edildiği için daha önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Sevilay Karlı'nın cenazesi memleketi Tokat’ın Almus ilçesine götürüldü.

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