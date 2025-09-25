Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da kamera zorunluluğu getirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da okul servislerine kamera takılması zorunluluğu getirildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu kararı alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 25.09.2025 - 11:26
        İstanbul'da kamera zorunluluğu getirildi
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

        Toplantıda, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu görüşüldü. Kentte halihazırda Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi kameralarıyla faaliyet gösteren taksi, minibüs ve taksi dolmuşlara, okul servislerinin de eklenmesi istendi.

        Bu kapsamda, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nin birinci fıkrasının, "Okul servis araçlarında, tüm koltukları görecek şekilde konumlandırılmış, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve eklerinde belirtilen teknik, donanım, montaj ve işletim şartlarına uygun iç ve dış kamera ile kayıt cihazı bulundurulacaktır" şeklinde revize edilmesi talep edildi.

        Toplantıda yapılan oylamada, okul servis araçlarına kamera takılması zorunluluğu oy birliğiyle kabul edildi. Kararın, imza süreçlerinin ardından 2026 içerisinde uygulanması planlanıyor.

        #istanbul haberleri
        #okul servisi
        #kamera
