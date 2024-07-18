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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da kan donduran olay! 18 yaşındaki Emre'yi sokakta öldürdü! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kan donduran olay! 18 yaşındaki Emre'yi sokakta öldürdü!

        İstanbul'da aralarında husumet bulunan 18 yaşındaki Emre Balaban ve 20 yaşındaki Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. Emre Balaban ve Ş.B. hastaneye kaldırıldı. Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:00 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:00
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        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
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        İstanbul'da kan donduran olay, Esenyurt'ta saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban (18) ve Ş.B. (20) ile sokakta karşılaştı.

        İKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Balaban ve Ş.B.'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Balaban yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor.

        YARALANIP YERE YIĞILIYOR

        Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

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        #istanbul
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