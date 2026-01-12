İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 51
İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürerken, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 51 oldu.
Meteorolji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla etkisi sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, okulların tatil olmasının etkisiyle de ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Cevizlibağ'daki araç yoğunluğu dron kamerasına yansıdı.
