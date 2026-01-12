Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 51 | Son dakika haberleri

        İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 51

        İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak gerçekleşti.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 08:56 Güncelleme: 12.01.2026 - 08:56
        İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla sürerken, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.45 itibariyle yüzde 51 oldu.

        Meteorolji uzmanlarının yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı aralıklarla etkisi sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, okulların tatil olmasının etkisiyle de ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, saat 08.45 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. Cevizlibağ'daki araç yoğunluğu dron kamerasına yansıdı.

        Ordu'daki cinayette şüpheli yakalandı

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde bıçakla saldırdığı Akif Öztürk'ü (81) öldürdüğü iddia edilen O.Y. (26), yakalandı. (DHA)

