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İstanbul'da konut kira fiyatları yüzde 10 arttı

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, İstanbul’da konut kiraları son bir yılda yüzde 10,81 arttı. İstanbul genelinde ortalama kira bedeli bin 667 TL olarak gösteriliyor. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ve Beyoğlu oldu

İstanbul'da konut kira fiyatları yüzde 10 arttı
HABERTURK.COM

Endeksa tarafından yayımlanan verilere göre, İstanbul’daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedelinin ortalama 17 TL olarak gösterildiği verilere göre, ortalama kira bedeli ise bin 667 TL.

EN YÜKSEK DEĞER ARTIŞI BAYRAMPAŞA'DA

Son bir yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. Bayrampaşa’da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü’nde yüzde 21, Şile’de yüzde 20, Başakşehir’de yüzde 20, Esenyurt’ta ise yüzde 18 yükseldi. İstanbul’da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli olarak belirtiliyor.

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