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İstanbul'da normalleşme süreci vatandaşı sokağa atarken esnaf tarafından sevinçle karşılandı

İstanbul’da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede normalleşme süreci başlarken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Aylar sonra dükkanlarını açan esnafın ise yüzü güldü. Habertürk'ten Emrah Doğru’nun haberi...

İstanbul'da normalleşme süreci vatandaşı sokağa atarken esnaf tarafından sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci İstanbul’da da başladı. Birçok ilçede yoğunluklar yaşanırken, aylar sonra işyerlerini açan esnafın da yüzü güldü. Pandemi tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile işyerlerini açan esnaf kararı sevinçle karşılarken, emniyet ekipleri de işyerlerini kontrol ederek esnafa kontrollü normalleşme süreci hakkında bilgi verdi.

"BU SÜRECİ DAHA İYİ NOKTAYA TAŞIMALIYIZ"

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre kontrollü normalleşme sürecinin devam etmesi için rehavete kapılmadan kurallara riayet edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dilek Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cabir Yazıcı, 41 şubemizde titizlik ile çalışıp bu süreci daha iyi bir noktaya taşımak için ellerinden ne geliyor ise azami derecede dikkat edeceklerini belirtti. Yazıcı: “Tabii ki Türkiye ve Dünya genelinde yaşanan pandemi süreci nedeniyle başlangıçta bizler de zorlandık. Alıştığımız birebir yüz teması gerektiren iş modelimizden gel-al ve online iş modeline dönmek durumunda kaldık. Ancak müşteri nezdinde kaliteli markalara olan güven artışı nedeniyle markamız bu anlamda çok öne çıktı ve bir çok yeni mağaza açma talepleri aldık" diye konuştu:


"PANDEMİDE YENİ STRATEJİLER BELİRLEDİK"

"Bu süreçte, Online satış platformlarını etkin kullandık , bir çok yeni paket ürün çıkardık. Ürün çeşitlerimizi online ve paket servisine uygun hale getirdik. Çalışanlarımızı mağdur etmemek adına ekiplerimizi dönüşümlü olarak çalıştırdık. Hijyen pandemiden önce de bizim için önemliydi fakat bu süreçte tüm çalışanlarımıza ekstra hijyen eğitimi aldırdık" diye konuşan Yazıcı, şunları aktardı:

"SEKTÖR VE FİRMA OLARAK MUTLUYUZ"

Mağazaların açılması ve hafta sonunda dışarı çıkma yasağının kaldırılması umut verici. Sektör ve markamız adına bu anlamda mutluyuz. Kademeli de olsa yiyecek, içecek sektörünün açılmış olması toplum üzerinde olumlu etki oluşturacaktır. Bugün gördük ki bizim misafirlerimizi özlediğimiz kadar onlar da bizi ve sosyalleşmeyi özlemişler. Kademeli geçişlerde tabii ki yine kısıtlı ve yasaklı süreler olacaktır. Ama inanıyorum ki çok kısa sürede dışarı çıkma kısıtlamaları kalmayacak ve eski dönemlerimize döneceğiz. Burada tüm toplumumuza zorunlu kurallara riayet etme sorumluluğu düşmektedir".

"TEK DİLEĞİMİZ SAAT SINIRININ KALKMASI"

LEQA Cafe işletmecisi Aykan Akman ise "Bir sene içinde 3 ay açık kaldığımız cafemizi dün çıkan genelge kurallarına uyarak bugün sabah 07.00 itibariyle açtık. Açar açmaz da çok şükür beklemediğimiz bir ilgi gördük. insanlar birbirleriyle kaynaşmayı, oturup kahve içmeyi, sohbet etmeyi evlerinde yedikleri zeytin peyniri bile dışarıda yemeyi özlemişler. Herkesin suratındaki mutluluk bir başkaydı. Yalnız insanları tek üzen saat 19.00 itibariyle kapanmasıydı. Tüm kafeciler restaurantçılar hatta halk olarak ortak dileğimiz bu vaka sayılarının düşüşüyle saat sınırlamasının kaldırılmasıdır.


"PANDEMİ DÖNEMİ BİZİ OLDUKÇA SARSTI"

Rastgele Balık işletmecisi Müdürü Emre Değer ise Covid 19 ‘un etkilediği sektörlerin başında restoran işletmeleri geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "İstanbul’un en nezih yerlerinden birisi olan Ataköy’de hizmet vermekteyiz. Pandemi döneminde restoran işletmelerinin misafirlerini işletmede ağırlayamaması bizi oldukça sarstı. Tedbirlerin ilk aşamasında işletmelerin paket servisi olarak devam etmesi işletmeler için için önemli. 1 Mart'ta alınan ikinci normalleşme süreci ile müşterilerimizi ağırlamak için ekipçe sabırsızlanıyoruz".


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