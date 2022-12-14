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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da öldürülen ABD'li turist cinayetinde karar çıktı
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İstanbul'da öldürülen ABD'li turist davasında sanıkların cezası belli oldu

İstanbul Beyoğlu'nda, geçen yıl ABD'li turistin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanıklardan birini "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

İstanbul'da öldürülen ABD'li turist cinayetinde karar çıktı
AA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Amerikalı turistin öldürülmesine ilişkin davada, 5 sanık hakkında karar çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Aralık 2021'de alkollü olarak Taksim Mis Sokak'ta gezen sanıkların, maktul Leonard Samuel Record'ın aynı otelde kaldığı iki arkadaşıyla eğlence mekanından çıktıktan sonra yanına yaklaşarak, bazı eşyalarını istedikleri anlatıldı.

Sanıkların, eşyasını vermeyen maktule tekme ve yumruk atıp bıçaklarla saldırdıkları, yaralanan maktulün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen iddianamede, sanıklar Murat Kerim Ocak, Tuğrulhan Deniz, Emre Ateş ve Ferhat Kavdır ile 18 yaşından küçük B.Y.'nin, "kasten öldürme" ve "birden fazla kişiyle birlikte silahla yağma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Sanık Ferhat Kavdır'ın üzerinde bıçak taşıması nedeniyle ayrıca 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada ise, sanıklardan Ferhat Kavdır'ın öldürme kastı bulunmadığı gerekçesiyle "neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama" suçundan, Emre Ateş ve Tuğrulhan Deniz'in "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması, sanıklar Murat Kerim Ocak ve suça sürüklenen çocuk B.Y.'nin ise beraatına karar verilmesi istendi.

TUTUKLU SANIK SEGBİS İLE BAĞLANDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Murat Kerim Ocak ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Ferhat Kavdır ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ferhat Kavdır, böyle bir olayın içinde bulunduğu için pişmanlık duyduğunu, maktulü öldürme niyetinde olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

TUTUKLU SANIK HAKKINDA HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanık Ferhat Kavdır'ı "neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, ayrıca Kavdır'a "ruhsatsız bıçak bulundurma" suçundan 5 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Tüm sanıkların "yağma" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Emre Ateş'e "basit yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası verdi. Sanıklar Murat Kerim Ocak ve suça sürüklenen çocuk B.Y'nin "kasten öldürme" suçundan da beraatini kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Tuğrulhan Deniz'i ise "basit yaralama" suçundan 2 bin lira para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bıraktı.

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