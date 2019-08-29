Alt yapı sorunları da ele alındı

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, BEDAŞ yönetimiyle bir araya geldi. Kent yönetimine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmede, alt yapı sorunları da gündeme geldi. Bu sorunların çözümü için öneriler ele alındı.

OKUYUCU ÖNERİSİ

Halen, İstanbul’da ve diğer illerde elektrik, su ve doğalgazda aylık tüketimler, ayrı ayrı kişiler tarafından okunuyor ve faturalanıyor. Toplantıda, bu konuda bir öneri gündeme geldi. Buna göre, her bir aboneye, geliştirilecek sistem tarafından tanımlanmasını sağlayacak “bir numara” verilmesi, böylece üç yerine tek bir okuyucunun aylık tüketimleri ölçmesi üzerinde duruldu. Hayata geçirilecek böyle bir uygulamanın şirketlerin maliyetlerini düşüreceği, vatandaşın da ayrı ayrı 3 kez sayaç okumak üzere rahatsız edilmeyeceği ifade edildi.

BÜYÜK GALERİLER

İkinci konu, alt yapı için yapılan vatandaşların “yap-boz” olarak tepki gösterdiği alt yapı inşasına yönelik kazılar oldu. Bazen telefon, bazen doğalgaz, bazen de elektrik alt yapısı için kazılar yapılıyor. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Zaman ve kaynak israfı yaşanıyor.

Avrupa’da olduğu gibi elektrik, su, doğalgaz, telefon ve kanalizasyon için geniş koridorlardan kurulu “galeri” oluşturulması önerisi tartışıldı. Bu galeriye tek bir kapaktan giriş yapılacak. İlgili işletme, gerektiğinde bu galeriye girecek ve vatandaşı rahatsız etmeden gerekli çalışmasını yapacak.

Bunun için belli bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırıma, hem kamunun hem de özel sektörün desteğinin zorunlu olduğu belirtiliyor.