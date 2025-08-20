Habertürk
        İstanbul'da servislere zam talebi! İstanbul'da okul ve personel servislerine yüzde kaç zam gelecek?

        İstanbul'da servislere zam talebi! İstanbul'da okul ve personel servislerine yüzde kaç zam gelecek?

        Ankara'dan sonra bu kez İstanbul'daki okul ve personel servis ücretlerine de zam gündeme geldi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, ücret artışı için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Peki, İstanbul'da servis ücretlerine ne oranda zam yapılacak, talep edilen artış hangi seviyede olacak? İşte ayrıntılar...

        Giriş: 20.08.2025 - 15:04 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:04
        Ankara'dan sonra şimdi de İstanbul'daki okul ve personel servislerine zam geliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, zam talebinde bulunduklarını söyledi. Peki, İstanbul'da servislere yüzde kaç zam gelecek, zam talebi ne yönde? İşte, detaylar...

        İSTANBUL'DA SERVİSLERE YÜZ KAÇ ZAM GELECEK, TALEP YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi.

        Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi.

        ANKARA'DA YÜZDE 30 ZAM KARARI ALINMIŞTI

        Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

        Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam gelmişti.

