İstanbul'da sıcak hava bunalttı! 0:00 / 0:00

AA

Evlerinde sıcaktan duramayanlar soluğu sahil ve parklarda aldı. Kartal sahilindeki ağaçların altında oturanlar aileleriyle beraber gölgede serinlemeye çalıştı.

DHA'nın haberine göre parktaki bir kişi, "Evde oturamaz hale geldik. Çoluk çocuk kaçtık çimenlikte ağaçların altında serinlemek için. Böyle bir çare bulduk." dedi.

Maltepe'de bulunan bir oto yıkamacıda da ilginç görüntüler yaşandı. Sıcaktan bunalan bir vatandaş, kendine oto yıkamacıda tazyikli su tutturarak serinlemeye çalıştı.

İşyeri sahibi Atınç Kansu, "İşimiz araba yıkamak ama şimdi insan da yıkıyoruz. En azından serinletiyoruz" diye konuştu. Bu arada sokak hayvanları ve kuşlar da sıcaktan etkilendi. Bir karga ile kedinin gölgeye sığındığı görüldü.

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