İstanbul'da sis yoğunluğu sürüyor İstanbul'da dün de etkili olan sis bugün de bazı bölgeleri kapladı. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi

Anadolu Ajansı Giriş: 02.04.2025 - 10:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:52 facebook

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