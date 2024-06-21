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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da sokak ortasındaki silahlı kavga: Evinde kendisini vurunca yakalandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sokak ortasındaki silahlı kavga: Evinde kendisini vurunca yakalandı

        İstanbul'un Ulus semtinde iki arkadaş arasında küfür nedeniyle silahlı kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, ertesi gün evinde kazayla kendisini ayağından vurunca yakayı ele verdi. Silahlı kavga anları ise kameralara yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 10:35 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:38
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        Beşiktaş Ulus'ta geçen ay yaşanan olayda akşam saatlerinde Sercan B., arkadaşı Abdülkadir V. ile birlikte alkol almaya başladı.

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        Bir süre sonra ikili arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken iki arkadaş birbirlerine ateş açtı.

        Sokağa taşan kavgada Abdülkadir V., Sercan B.'yi bacağından yaraladı.

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        Kavga anı kameralara yansırken, yaralı Sercan B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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        Yapılan çalışmalar sonucunda Sercan B.’yi yaralayan şahsın Abdülkadir V. olduğu tespit edildi. Zanlıyı yakalamak için çalışmalar sürdüğü sırada ertesi gün gelen bir silahla yaralama ihbarı üzerine polis adrese gitti.

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        Eve giren polis, aranan Abdülkadir V.'nin ayağından silahla yaralandığını belirledi.

        Silahıyla oynarken yanlışlıkla kendisini vurduğunu söyleyen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın tedavisi sonrasında emniyette ifadesi alınarak, adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen Abdülkadir V., "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #istanbul
        #Silahlı kavga
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