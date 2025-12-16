Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da su endişesi! Yeniden düşüyor! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da su endişesi! Yeniden düşüyor!

        Megakent İstanbul'da su endişesi devam ediyor. Kurak geçen sonbahar aylarının ardından etkili olan yağışlarla bir süre yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:48
        İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından etkili olan yağışlarla bir süre yükselişe geçen barajlardaki doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

        DHA'nın haberine göre İSKİ verilerine göre bugün ölçülen baraj doluluk oranı yüzde 17.88 olarak kayıtlara geçti. Bu oranın, son 10 yılda Aralık aylarında yapılan ölçümler arasında en düşük seviye olduğu belirtildi.

        Doluluk oranı yüzde 19.01’e kadar gerileyen Terkos Baraj Gölü’nde ise daha önce suyla kaplı alanların büyük ölçüde kuruduğu görüldü.

        İstanbul’da bahar ve yaz aylarının kurak geçmesinin ardından sonbahar aylarında da beklenen yağışların görülmemesi nedeniyle barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere gerilemişti. Son günlerde etkili olan yağmurlarla birlikte barajlarda kısmi bir artış yaşanmıştı. İSKİ verilerine göre 7 Aralık 2025’te yüzde 17.12 olarak ölçülen doluluk oranı, 8 Aralık’ta 17.66’ya, 9 Aralık’ta 17.81’e, 10 Aralık’ta ise 17.91’e yükseldi. Ancak yağışların azalmasıyla birlikte doluluk oranı yeniden düşüşe geçti ve bugün yüzde 17.88 olarak ölçüldü.

        SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ARALIK DEĞERİ

        İSKİ tarafından yapılan ölçümlerde yüzde 17.88’lik doluluk oranının, Aralık ayları baz alındığında son 10 yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Geçen yıl Aralık ayında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 40.23 olarak ölçülmüştü. 2018 yılının Aralık ayında ise bu oran yüzde 69.16 seviyesindeydi.

        TERKOS BARAJI'NDA SU ÇEKİLDİ TEKNELER KARAYA OTURDU

        İstanbul’un en büyük barajlarından biri olan Terkos Baraj Gölü’nde de doluluk oranı yüzde 19.01’e kadar geriledi. Baraj havzasında daha önce suyla kaplı olan alanların kuruduğu, bazı teknelerin ise demir attıkları noktada sudan onlarca metre uzakta, balçık çamur içinde kaldığı görüldü. Bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

        Öte yandan İstanbul’un kuzeyinde bulunan bazı barajlarda doluluk oranları kritik seviyelere indi. Kazandere Barajı’nda doluluk oranı yüzde 1.91, Papuçdere Barajı’nda ise yüzde 2.57 olarak ölçüldü.

        İstanbul’un barajlarında doluluk oranları ise;

        ÖMERLİ %16.25

        DARLIK %28.37

        ELMALI %53.54

        TERKOS %19.01

        ALİBEYKÖY %12,59

        BÜYÜKÇEKMECE %17.21

        SAZLIDERE %15,76

        ISTARNACALAR %29.64

        KAZANDERE %1.91

        PAPUÇDERE %2.57

