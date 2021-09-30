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İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 30 Eylül İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 30 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini araştırıyor. İSKİ, gün içinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 30 Eylül İSKİ son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 30 Eylül 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 30 Eylül 2021 İSKİ su kesintisi

30 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Karaburun Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Durusu Mah,Baklalı Mah,Balaban Mah,Boyalık Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Taşoluk-Tayakadın 600 Mm İsale Hattına Debimetre Ve Vana Montaj Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 30.09.2021 10:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.09.2021 09:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.9.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 30 EYLÜL

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