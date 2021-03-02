Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları araştırılıyor! 2 Mart Salı günü İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da bugün su kesintisi yaşanan mahalleler ve ilçeler neler? 2 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

Son Dakika İstanbul su kesintileri merak ediliyor. 2 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Avcılar, Maltepe ve Sultanbeyli'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 2 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

2 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Tahtakale Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:02.03.2021 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Aydınevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.03.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Orhangazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.03.2021 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI NE?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kafeler ne zaman açılacak? SON DAKİKA: 81 ile genelge gönderildi
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Kademeli normalleşme kararları
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
Yangın faciası! SON DAKİKA: Torun öldü, anneanne ağır yaralı
GÜNDEMYangın faciası! Torun öldü, anneanne ağır
KARANTİNA| Son dakika: Vaka sayısı arttı, bir fabrika karantinaya alındı
GÜNDEMÇok sayıda vaka! Fabrikaya karantina!
Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 2 Mart AFAD - Kandilli son dakika deprem listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 2 Mart!
Çok Yüksek riskli iller hangileri? 20-26 Şubat çok yüksek riskli illere göre haftalık tablosu
GÜNDEMÇok Yüksek riskli iller hangileri?
Okullarda yüz yüze eğitime başlandı
GÜNDEMOkullarda yüz yüze eğitime başlandı
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Mart| Son dakika: Yüzde 60 sınırında
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
Yüksek riskli iller hangileri nedir? 20-26 Şubat İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı
GÜNDEMYüksek riskli iller hangileri?
İçişleri Bakanı Soylu'dan SON DAKİKA "Yoğun Denetim" mesajı
GÜNDEMSoylu'dan 'daha yoğun denetim' mesajı