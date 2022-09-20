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Haberler Gündem İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler?
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da suların ne zaman geleceği merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle Arnavutköy, Ataşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Güngören, Küçükçekmece ve Tuzla'da su kesintisi yaşanacağını açıkladı. İşte 20 Eylül 2022 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi uygulanacak bölgeler ve kesinti saatleri...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler?

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi olan yerler ve suların geleceği saat...

20 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 11:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 12:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 20.09.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 10:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sururi Mehmet Efendi Mah,Kocatepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Çukur Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kamer Hatun Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Koza Mah,Orhan Gazi Mah,Aşık Veysel Mah,Esenkent Mah
Arıza Sebebi : Enerjı Kesıntısı
Başlama Tarihi : 20.09.2022 10:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah,Cennet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 11:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 20.09.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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