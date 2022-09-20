İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler nereler?

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak yerleri açıkladı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Eylül 2022 İSKİ arıza su kesintisi olan yerler ve suların geleceği saat...

20 EYLÜL İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI