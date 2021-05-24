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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbullular 24 Mayıs Pazartesi İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunu araştırıyor. Anadolu yakası ve Avrupa yakası güncel su kesintisi duyuruları İSKİ tarafından İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla paylaşılıyor. İSKİ 24 Mayıs İstanbul güncel su kesintisi duyuruları nedir? İstanbul barajlarının doluluk oranını ve su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ DUYURDU! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 24 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 24 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

24 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:15 Temmuz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.05.2021 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Çamlıtepe Mah[Derbent Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.05.2021 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.05.2021 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 24 MAYIS

2021

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