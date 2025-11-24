TEM Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde bir otomobilin meyve yüklü kamyonete arkadan çarpması sonucu kamyonet yan yattı, iki sürücü hafif yaralandı
Otoyolda Ankara istikametinde seyreden otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Yeşilfidan idaresindeki meyve yüklü kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonetin yan yattığı kazada, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı sürücüleri ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Fotoğraf: AA