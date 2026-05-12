        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu | Son dakika haberleri

        İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu

        İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik ana arterlerde adeta durma noktasına geldi. Köprü geçişleri, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:25 Güncelleme:
        Mesai sonrası trafik yüzde 80!

        İstanbul'da haftanın ikinci iş günü akşam saatlerinde ana arter ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu etkisini artırdı.

        Kentte mesainin bitmesiyle özellikle köprü geçişleri, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda araç yoğunluğu yaşanıyor.

        Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Bostancı'ya kadar sürerken, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Çamlıca gişeleri arasında trafik ağır ilerliyor.

        TEM bağlantı yollarında Ümraniye'den Çamlıca gişelerine kadar yoğunluk gözlenirken, Kavacık'tan başlayan araç yoğunluğu Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

        Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Yakası girişi ile Anadolu Yakası yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu görülüyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde trafik ağır seyrediyor.

        Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yollarında yoğunluk yaşanırken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

        Beyoğlu sahil hattında trafik bazı noktalarda durma noktasına gelirken, her iki yakadaki sahil güzergahlarında da uzun araç kuyrukları oluştu.

        Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık gözlendi.

        İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 74'e ulaştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
