İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Bir süre yapılamayan seferler arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
Giriş: 24.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:07
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında icra edildi.
Arızanın yaklaşık 30 dakika sonra giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.
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