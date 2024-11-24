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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da tramvay seferleri normale döndü

        İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Bir süre yapılamayan seferler arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:12 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:07
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        Tramvay seferleri normale döndü
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        Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

        T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında icra edildi.

        Arızanın yaklaşık 30 dakika sonra giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bildirildi.

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        #istanbul
        #tramvay hattı
        #ARIZA
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