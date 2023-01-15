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Haberler Gündem 3. Sayfa Düğün konvoyundakiler tünelde havaya ateş açtı! - En son haberler
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Çekmeköy'de tünelde ilerleyen düğün konvoyunda havaya ateş açtı 

İstanbul'da bir akıllara durgunluk veren magandalık daha yaşandı. Çekmeköy'de meydana gelen olayda, tünelde ilerleyen düğün konvoyundan bazı kişiler peş peşe havaya ateş açtı

Düğün konvoyundakiler tünelde havaya ateş açtı! - En son haberler
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DHA

Çekmeköy'de tünelde ilerleyen düğün konvoyundakiler, araçların camından peş peşe havaya ateş açtı.

DHA'nın haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantı yolunda dün saat 12.30 sıralarında tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler kayda geçti.

Araçları ile düğün konvoyu oluşturanlar, tünele girildiğinde kornalara basarak ilerledi. Bu sırada konvoydaki bazı kişiler, havaya art arda ateş açtı.

Ateş açanlardan birinin gelin arabasında olduğu görüldü. O anları, başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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