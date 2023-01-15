DHA'nın haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy bağlantı yolunda dün saat 12.30 sıralarında tehlikeye davetiye çıkaran görüntüler kayda geçti.

Araçları ile düğün konvoyu oluşturanlar, tünele girildiğinde kornalara basarak ilerledi. Bu sırada konvoydaki bazı kişiler, havaya art arda ateş açtı.

Ateş açanlardan birinin gelin arabasında olduğu görüldü. O anları, başka bir sürücü cep telefonuyla görüntüledi.